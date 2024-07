Število smrti, povezanih z vročino, večje za 94 odstotkov

V članku preberite:

Večji del Evrope, Slovenija žal ni izjema, se že več kot en teden topi pod visokimi temperaturami in po napovedih meteorologov bo vročinski val popustil šele sredi tedna. Ozračje se tudi ponoči bistveno ne ohladi, morje z 29 stopinjami ne ponuja odrešitve. O hudi vročini, okoli 39 stopinj, poročajo iz večine balkanskih držav, v Makedoniji so zaradi gozdnih požarov razglasili celo izredno stanje, v Vojvodini pa se je prvič v zgodovini izsušilo slano jezero Rusanda. V Atenah so primorani občasno zapreti Akropolo, v Italiji temperature ponekod dosegajo celo 45 stopinj, vse bolj neznosno je v Franciji, Španiji, na Poljskem in v Ukrajini. Vročina pesti številna območja od ZDA do Indije in vse kaže, da bodo takšne ekstremne temperature postale nova normalnost. Kako se v takšnih razmerah odziva človeško telo?