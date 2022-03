Štirikrat P in še palica

V nadaljevanju preberite:

Z izjemo izključenih Rusov in Belorusov se v Laškem merijo najboljši pool biljardisti in biljardistke stare celine. V ženski konkurenci in med invalidi Slovenija sodi v konico. Najuspeš­nejša je 25-letna Ana Gradišnik, med stotimi registriranimi biljardisti v Sloveniji pa so le štiri uspešnice nežnejšega spola. Po eni strani na srečo, po drugi na žalost gre res za gentlemenski (nikakor -womenski) šport. Biljard, pravijo, s štirimi P-ji prinaša obče vrline, dodatno pedagoško vrednost.