Ta farsa se res mora končati

V nadaljevanju preberite:

V egiptovskem letovišču Šarm el Šejk te dni sije sonce, temperature so kakšno stopinjo ali dve pod tridesetimi stopin­jami Celzija. Dežja ni na vidiku, ampak v eni najbolj sušnih puščav na svetu na jugu Sinajskega polotoka tako ali tako skoraj nikoli ne dežuje, morda enkrat ali dvakrat na leto. Temperature so tam višje, kot je običajno za ta čas leta, a niti približno ne blizu novembrskemu vročinskemu rekordu, ko je termometer pokazal 37 stopinj Celzija. Če so za domačine temperature za jesen znosne, za večino udeležencev podnebne konference Združenih narodov Cop27 – začela se je prejšnjo nedeljo, trajala bo do 18. novembra – niso. Še dodatno pa jim je vroče zaradi apokaliptičnih napovedi, da se čas za ukrepe, s katerimi bi preprečili pregretje planeta, tako imenovani podnebni zlom, nepreklicno izteka. Nekateri so v resnici že vrgli puško v koruzo in so prepričani, da smo že čez točko preloma.