Tamara je izjemna, pa ne zaradi dosežkov

V nadaljevanju preberite:

Slovenija je pred dobrim tednom trepetala in navijala za teniško igralko Tamaro Zidanšek, ki je z izjemno igro blestela na odprtem prvenstvu Francije. Njena starša, Lidija in Božidar, vesta, da je sposobna ne le priti v finale, ampak tudi zmagati na največjem turnirju na svetu. A se z rezultati ne obremenjujeta. Pravita, da Tamarini dosežki ne bi bili nič vredni, če ne bi bila srčna, ljubeča in sočutna.