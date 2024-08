Telesne stražarke so kult

V nadaljevanju preberite:

Bian Mei je imela trinajst let, ko je 30. marca 1981 John Hinckley potegnil pištolo in začel streljati na takratnega ameriškega predsednika Ronalda Reagana. Gledala je televizijske posnetke tega dogajanja in še posebno pozorno opazovala nekega moškega. To je bil Timothy McCarthy, eden od predsednikovih telesnih stražarjev.

Najbolj od vsega jo je prevzelo, da se je, potem ko je napadalec s tremi kroglami zadel Reagana in dva člana njegovega spremstva, McCarthy instinktivno postavil pred ranjenega predsednika in ga zaščitil s svojim telesom. Za Bian je bil to trenutek, ko je točno vedela, s čim se bo ukvarjala v življenju. Postala je prva telesna stražarka v LR Kitajski.