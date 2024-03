Tihi genij z glasno kitaro

V nadaljevanju preberite:

Če bi bil David Gilmour nogometaš, Pink Floydi pa moštvo, v katerem je dosegel največje uspehe, bi lahko zapisali: začel je kot rezervist, nato se je prebil v prvo postavo, kot tehnično najbolje podkovani posameznik je postal gonilna sila ekipe, po nesoglasjih s kapetanom in njegovi prekinitvi pogodbe pa nesporni vodja. Približno tako je potekala karierna pot kitarista in pevca, ki bo v sredo dopolnil 78 let in ki je s svojim bendom na novo definiral pojem popularne glasbe.