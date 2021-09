Tina Gaber: Ne znam si zatiskati oči pred resnico

V nadaljevanju preberite:



V tropskih krajih pravkar poteka snemanje resničnostnega šova Exatlon. V njem kot novinka med televizijskimi voditeljicami nastopa Tina Gaber. Pogovarjali sva se o tem, kako poteka snemanje, o karieri, veganstvu, silni ljubezni do živali in zakaj je opustila sanje o poslanskem stolčku. Pravi, da jo v politiki moti skoraj vse.

Kako je delati z Miranom Ališičem, tudi v zakulisju?

Ko sem se kot najstnica ob nedeljah učila in je iz dnevne sobe brenčala formula 1, si niti v sanjah nisem predstavljala, da bom kdaj delala z Miranom Ališičem. Kar ni le priložnost, da se učim obrti od vrhunskega novinarja, pač pa tudi precej zabavno, saj je kot priložnostni mentor poln zabavnih domislic.



Kljub temu da gre pri njegovem delu brez vsakega pretiravanja za eno težjih voditeljskih vlog. Snemamo pod peklensko vročim soncem, v tropskih nevihtah, podnevi in ponoči. Moje delo je izvabljanje vtisov tekmovalcev, medtem ko Miran ves dan dobesedno teče ob njih in komentira tekmo. To je čudovita priložnost in življenjska učna ura, ki jo nameravam s pridom izkoristiti.