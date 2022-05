Tina Maze: Luksuz je, da sem lahko z Anouk, ko odrašča

V članku preberite:

Topel majski dan je, v Gorici vse buhti od svežega cvetja in zelenja, Andrea Massi pa iz avtodoma zlaga turne smuči in opremo. Zime visoko v gorah še ni konec in to naša najboljša smučarka v zgodovini še kako dobro ve. Svojčas, ko je še tekmovala, je sneg močno zaznamoval tudi njena poletja. A ne več. Danes nam v tem času že ponudi prve češnje z njihovega bujnega vrta in se potopi v dogodivščine, za katerimi sta bila z Andreo skupaj z njuno štiriletno Anouk na lovu v zadnjih mesecih njihovih zimskih popotovanj.