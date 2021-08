Tišina, plujemo!

V nadaljevanju preberite: Gre za proizvodnjo električnih pogonskih sistemov za plovila. Z Igorjem Pečnikom, vodjem strateške prodaje programa e'dynSprehod, zavijeva v prihodnost, začenši s hidrozajetji, prek Ljubljanice, naših in bližnjih ter bolj oddaljenih sosedskih jezer, vse do Benetk in Monaka. Od koles, skuterjev, avtov, zračnih in vodnih plovil do surfov, pedolinov, zakaj ne smuči? Vse je lahko na električni pogon, a v ozadju je vedno investicijski vprašaj.