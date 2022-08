Trenerja pelje na obletnico v München

V nadaljevanju preberite:

Evropsko prvenstvo je pred vrati, toda že zdaj je jasno, da smo sredi ene najuspešnejših sezon v zgodovini slovenske atletike. Potem ko je Tina Šutej na SP v dvorani osvojila bron, Kristjan Čeh pa je z zlatom kronal pet finalnih uvrstitev na SP na prostem, smo dobili še svetovnega mladinskega podprvaka. Osemnajstletni Celjan Matic Ian Guček je v kolumbijskem Caliju do srebra na 400 metrov z ovirami pritekel v velikem slogu: na neugodni prvi stezi, v deževnem vremenu in z novim absolutnim državnim rekordom (48,91), ki je bil v lasti Roka Kopitarja kar 42 let.

Vaš trener Miro Kocuvan je leta 1972 kot član jugoslovanske štafete 4x400 metrov nastopil na olimpijskih igrah v Münchnu. Po vaši zaslugi se bo ob petdeseti obletnici tega dogodka vrnil na münchenski olimpijski stadion.

Res je, že lani mi je omenil to simboliko. Takoj sem začutil dodatno motivacijo, da ga za obletnico »pel­jem« v München. Res super, da mi je uspelo.

Kdaj ste začeli sodelovati z njim?

V prvem razredu osnovne šole, ko sem začel obiskovati atletsko šolo. Ne predstavljam si, da bi imel drugega trenerja. Dobro se razumeva, v vseh teh letih se nisva niti enkrat sprla. Mislim, da mi njegov način treninga zelo ustreza.

Kako bi opisali ta način treninga?

Miro je trener stare šole. Na njegovih treningih ne pretiravamo s tehnologijo, novimi metodami, vajami v fitnesu … V bistvu želimo čim bolj preprosto priti do čim boljših rezultatov.