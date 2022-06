Trgovina, kjer stranka nima vedno prav

V nadaljevanju preberite:

Evo Breznikar smo spoznali kot glasbenico, ki je bobnala tudi s slovitimi Laibachi, danes pa svojo ustvarjalnost izraža nekoliko drugače. Ko zakorakaš v lično urejen butik na Trubarjevi v središču prestolnice, začneš pogledovati po koledarju na telefonu in odštevati do naslednje plače. Pregrešno lepe torbice, posebne ogrlice, uhani, zapestnice in prstani jemljejo dih in nikakor ne preseneča, da se, ko enkrat po naključju zatavaš v EvilEve, tja vračaš vedno znova.