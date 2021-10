Tri golgote v enem

V nadaljevanju preberite:

Če se ne morete odločiti med plavanjem, cest­nim kolesarjenjem in tekom, izberite triatlon. Dvakratna olimpijka, nekdanja vrhunska triatlonka Mateja Šimic, ga mladostnikom in rekreativcem priporoča, na profi ravni pa ... Za nastop na olimpijskih igrah si je Ljubljančanka prizadevala dvajset let, uspelo ji je, zunaj sistema tostran Karavank in Julijcev, s katerim si ni bila in si ni na ti.