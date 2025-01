Tudi Pogačar in Roglič potrebujeta nekaj sreče

V nadaljevanju preberite:

V svetovni seriji 2025 se je kolesje že zavrtelo, včeraj smo na enotedenski dirki po Avstraliji dobili prvega letošnjega zmagovalca, Ekvadorca Jhonatana Narvaeza iz ekipe UAE. Lani so pri velikih uspehih prednjačili naši asi, predvsem Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki sta s trojčkom tritedenskih dirk in naslovom svetovnega prvaka za povrh poskrbela za dosežek, nedosegljiv tudi za največje kolesarske nacije.

Po letu, v katerem je Pogi osvojil rožnato majico na Giru, rumeno na Touru in mavrično na SP v Zürichu, Rogla pa rdečo na Vuelti, je logično vprašanje, ali je slovenski kolesarski fenomen dosegel zenit. Vendar tekmovalni koledar, ki sta si ga zastavila naša šampiona, odpira možnost ponovitve ali presežka zgodovinskih uspehov.