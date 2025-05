| Nedelo PREMIUM

V Istri se ljudje dobro počutijo 365 dni na leto

Med Jadranskim morjem in Kraškim robom se prepletata gostoljubje in tradicija, turistični delavci pa so zavezani trajnostnemu in premišljenemu razvoju.

Galerija Portorož se lahko z odlično klimo pohvali tudi zato, ker se tam prepletajo vplivi dveh solinarskih območij, Strunjanskih in Sečoveljskih solin. FOTO: Urša Izgoršek