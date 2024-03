V vrtincu podnebnih sprememb in političnih kriz

V nadaljevanju preberite:

Če odštejemo majhna otočja predvsem v Tihem oceanu, ki zaradi dvigovanja morske gladine počasi izginjajo, je segrevanje ozračja kot najznačilnejša od podnebnih sprememb najbolj prizadelo Sahel. Kot da vedno hujše suše in s tem povezane naravne krize v tem delu Afrike ne bi bile dovolj, po tem območju pustošijo še najrazličnejše družbene krize: državni udari, državljanske vojne, (predvsem) islamistične vstaje in boji med vladnimi silami in uporniškimi skupinami ter tudi med njimi samimi. Kot običajno so najbolj ogroženi navadni ljudje. V Sahelu je moralo s svojih domov pobegniti več kot 15 milijonov ljudi, veliko jih je šlo ali jih hoče čez Saharo in Sredozemsko morje v Evropo.

Trenutno ima hunto na oblasti šest tamkajšnjih držav. Od zahoda proti vzhodu so te Gvineja, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad in Sudan. Kaj se dogaja na južni strani Sahare, ki se je je v zadnjih letih prijelo tudi ime pas državnih udarov?