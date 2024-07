Vedela sva, da ne bo le kratka romanca

V nadaljevanju preberite:

Maja Keuc je v svet poslala svoj novi album Sončnice, prvega po dolgem času in prvega v slovenščini. To poletje jo čaka turneja po vsej Sloveniji, vendar se dela, ustvarjanja in nastopov veseli, še posebno ker je ob njej v dobrem in slabem človek, v katerem je našla tisto, kar je precej dolgo iskala. Zdaj kaže, da je našla pravega in v njem ne le sorodno dušo, temveč tudi glasbenega sodelavca, ki jo na odru spremlja sicer v ozadju, na tolkalih, čeprav je njena vodilna opora. A kot pravita, sta drug drugemu nastavila tudi zelo neizprosno ogledalo.