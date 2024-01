Veliki letni horoskop za leto 2024

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Joan Crawford, 23. 3. 1908 FOTO: Wikipedia

LJUBEZEN: Ljubezni bo bolj naklonjena druga polovica leta. V prvih mesecih se boste iskali in zato izpuščali lepe priložnosti, ki se bodo znašle tik pred vašim nosom, ali pa se zapletali v bežna razmerja, zaradi katerih se boste počutili še bolj osamljene. V poletnih mesecih se napovedujejo težave, povezane z družinskim članom, pozno poletje in jesen pa bosta prinesla harmonijo, po kateri hrepenite. Obeta se vam usodno srečanje s predstavnikom zračnega znamenja; prav mogoče je, da ga poznate že dlje časa, a ga boste ugledali v povsem novi luči. Brzdajte ego in se naučite poslušati, če želite, da traja, predvsem pa se zavedajte, da je oseba, ki vam je ogrela srce, mnogo preveč svobodomiselna, da bi jo lahko oblikovali po svoji podobi. Ne hitite z izjavami o večni ljubezni, čustva raje pokažite z dejanji.

DELO: Izjemno ambiciozni in drzni boste, manjkalo pa vam bo vztrajnosti. Vaš vladar Mars vas bo že od začetka leta podpiral pri delu in vam odpiral vrata k uspehu. Izkoristite poznanstva, da se vzpnete še višje. Neredki ovni, ki se ne boste počutili dovolj cenjenih, boste spomladi razmišljali o spremembi delodajalca ali odšli na svoje. Če se jeseni znajdete v finančnih težavah, se obrnite na osebo, ki ji brezpogojno zaupate. Konec leta boste zadovoljni z doseženim, a kot vedno želeli še več.

ZDRAVJE: Spomladi boste nagnjeni k poškodbam. Pri ukvarjanju s športom in v prometu previdnost ne bo odveč. Stres lahko davek na vašem zdravju pusti poleti in kaj lahko se vam primeri, da boste sredi dopusta grdo zboleli. Skušajte poskrbeti zase z rednimi obroki in spancem, da se izognete izgorelosti.

BIK (21. 4.–20. 5.)

James Stewart, 20. 5. 1908 FOTO: IMDB

LJUBEZEN: V ljubezni se vam obetajo velike novosti. Morda so povezane z naslednjo stopničko v razmerju, zaroko, poroko, selitvijo ali naraščajem, nekateri biki pa se boste poslovili od starega in se z vsem srcem prepustili nečemu novemu in razburljivemu. V pomladnih mesecih lahko razpadejo tudi zelo dolgotrajna in navidezno trdna partnerstva, toda ko boste enkrat zaprli vrata za seboj, se ne boste vdajali obžalovanju. Julija in avgusta vam lahko pot prekriža pripadnik vodnega znamenja in vam zamaje tla pod nogami. Pripravljeni boste spremeniti vse življenjske načrte. Jeseni boste stvari videli bolj jasno, se umirili in z optimizmom zrli v prihodnost.

DELO: Pred vami je poklicno zelo uspešno obdobje, ko se vam obetata napredovanje in povišek, toda z denarjem se boste morali naučiti ravnati bolj skrbno, sicer bo vse zaman. Nadrejeni bodo cenili vašo predanost in vztrajnost, prva polovica februarja pa je pravi čas za pogovore o povišku. Aprila, oktobra ali decembra se udeležite izobraževanja, ki bo okrepilo vaša pogajalska izhodišča. Maja vas bo zaradi nakupa, ki si ga pravzaprav ne morete privoščiti, krepko bolela glava. Postavite si konkretne varčevalne cilje in najemite finančnega strokovnjaka, če ne gre drugače. Jeseni, ko boste nekaj privarčevali, se boste počutili veliko bolje, ponudila pa se vam bo tudi mikavna poslovna priložnost.

ZDRAVJE: Kronične težave, ki so vas v preteklosti že pestile, se lahko spomladi ponovijo, in če ne boste drastično spremenili nekaterih navad, se lahko še precej poslabšajo. Brez izgovorov se boste morali disciplinirati in si vzeti več časa zase.

DVOJČKA (21. 5.–20. 6.)

John Fitzgerald Kennedy, 29. 5. 1917 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Da boste obdržali ljubezen ali v svoje življenje privabili nekoga novega, boste letos morali nekaj žrtvovati. Partner bo imel dovolj občutka, da je druga violina in po pomembnosti daleč za vašim prijateljskim krogom. Rezervirajte nekaj dni samo za vaju in mu pokažite, koliko vam pomeni. V drugi polovici leta se boste nekateri dvojčki v dolgotrajnih razmerjih naveličali čustvenega izsiljevanja in se odločili za svobodo. Samskim se zanimivo poznanstvo obeta aprila, ko vas bo očarala oseba, ki nikakor ne bo vaša tipična izbira. Zdelo se vam bo, kot da ste odkrili nebrušen diamant. Ne popustite skušnjavi, da bi ga obrusili po svoji podobi, sicer se bo prestrašil in skril v pesek.

DELO: Neverjetne priložnosti se vam bodo začele odpirati po 25. maju, ko boste v svojem znamenju gostili Jupiter. Vse do 9. junija 2025 boste vi tisti, ki izbira med ponujenimi priložnostmi. Vzemite si dovolj časa za razmislek, svet vas bo počakal. Mikavna ponudba bo lahko sredi leta povezana tudi s tujino in potencialno selitvijo. Preden privolite, razmislite o posledicah za vse vpletene. Posvetujte se s široko mrežo znancev in ne omahujte, ko bo treba terjati plačilo starih dolgov.

ZDRAVJE: Že v začetku leta se posvetite sebi, meditirajte in se razvajajte, da boste pomlad pričakali v dobri formi. Jeseni se vas lahko loti tesnoba, ki bo povezana s previsokimi pričakovanji. Pravočasno poiščite pomoč in se ne zapirajte med štiri stene. Zaradi dolgotrajnega sedenja se lahko že pozimi pojavijo težave s hrbtenico in koleni. Poskrbite, da boste redno telesno aktivni. Če ste nezadovoljni s telesno težo, poskusite s hujšanjem z luno.

RAK (21. 6.–22. 7.)

Frida Kahlo, 6. 7. 1907 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: V ljubezni boste oddajali mešane signale, se umikali v oklep in se spet približevali simpatiji. Bliže ko boste nekomu, večjo potrebo boste čutili, da mu postavljate meje. Previdno, izbranec se lahko igric naveliča, vi pa boste spoznali, kaj ste zapravili, šele takrat, ko ga boste izgubili. Samskim se lepe priložnosti za zanimiva poznanstva obetajo aprila in oktobra. Sploh jeseni boste kar netipično drzni. Nekdo vas bo dovolj intrigiral, da se boste prelevili v drzne osvajalce. Zidali boste gradove v oblakih, pri tem pa bili tako prikupno zmedeni, da se vam ne bo moč upreti. Resno vezani se boste sredi leta lotili velikega skupnega projekta, morda obnove ali gradnje, kar vam bo pobralo ogromno energije in živcev. Ne stresajte jeze na partnerja, ko stvari ne bodo tekle po načrtih.

DELO: Na delovnem mestu se boste počutili rahlo naveličane in utesnjene in sredi leta resno razmišljali o novih izzivih, toda mamljiva finančna ponudba vas lahko prepriča, da ostanete. Podjetniška žilica vam ne bo dala miru in jeseni lahko v dodatni zaslužek pretopite svoj hobi ali se lotite popoldanske dejavnosti.

ZDRAVJE: V prvi polovici leta boste v družbi zelo iskani, pomembno pa je, da si vzamete tudi trenutke zase in za počitek. Na smučiščih, drsališčih, pa tudi v prometu bodite izdatno previdni, glave pa ne pozabite zaščititi s čelado. Poleti se boste najlažje poslovili od škodljive razvade. Za podporo pri premagovanju skušnjav prosite bližnje. Jesen bo čas za čiščenje in nabiranje novih moči. Resno se lotite rekreacije, če bi se radi vrnili v staro formo.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Alfred Hitchcock, 13. 8. 1899 FOTO: Ho/Reuters

LJUBEZEN: V čustvenem pogledu bo leto 2024 podobno vrtiljaku. Za nekoga se boste ogreli, pa spet ohladili, se noro zaljubili, že naslednji hip pa vas bo pri njem vse motilo. Samski levi si boste enkrat do poletja priznali, da je tako morda zato, ker je skriti kotiček vašega srca v resnici že davno oddan, s tem pa se bodo prave dileme šele začele. Požreti bo treba ponos in povedati, kar vam leži na duši, sicer boste še naprej obsojeni na brezciljno tavanje. Pogumno priznajte svoja čustva, stvari so mnogo boljše, kot so videti, in še pred iztekom leta boste pomirjeni sami s sabo in srečni kot že dolgo ne.

DELO: Pred vami je leto, ko se bo začelo, pa tudi končalo mnogo pomembnih poslovnih odnosov, ob tem pa se vam bodo ponujale priložnosti, o kakršnih si niste upali niti sanjati. Zaradi nagnjenosti k nastopaštvu ljudje pogosto spregledajo vaš ostri in pronicljivi um. Zdaj bo ta prišel do izraza, s svojimi idejami pa boste navdušili mnoge. Aprila vas čaka pomemben projekt, pa tudi potovanje v tujino, na katerem lahko navežete koristne poslovne stike. Timsko delo vam bo dišalo samo, če boste imeli glavno besedo, a z dobro ekipo boste veliko uspešnejši, kot če bi trmasto vztrajali pri svojem. Oktobra boste lahko odpirali penino ob večjih uspehih, novembra pa bodite previdni z investicijami.

ZDRAVJE: V pehanju za več in boljšim boste na trenutke povsem pozabili nase, svoje pa bodo dodali še stres, neredni obroki in pomanjkanje počitka. Marca vas lahko zdravje resno opozori, da se ne smete več igrati. Če si želite dobro, se vsaj enkrat tedensko posvetite aktivnosti, ob kateri boste odmislili službo.

DEVICA (23. 8.–22. 9.)

Sophia Loren, 20. 9. 1934 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Februarja bodo na dan priplavali vsi vaši potlačeni dvomi. Spraševali se boste o partnerjevih resničnih namerah in ne bo vas najlažje prenašati. Do pomladi se boste pomirili, po 20. aprilu pa resnično zažareli. Takrat se lepe priložnosti ponujajo tudi samskim devicam. Ponudite nekomu priložnost, četudi morda ne ustreza dolgemu seznamu zahtev. Ugotovili boste, da se zabavate kot že dolgo ne. V zasebnem življenju se vam obetajo večje spremembe, in sicer se bodo začele po luninem mrku v znamenju rib 17. septembra. Nekateri se boste v razmerju odločili za naslednji korak, tiste, ki se počutite neslišane in neljubljene, pa lahko zamika bolj zelena sosedova trava. Konec leta boste še posebej na trnih, zdelo se vam bo, da nihče ne razume, kaj bi sploh radi.

DELO: Merkur bo že od začetka leta vaš zaveznik, da si boste upali delovati in biti bolj iskreni. Nič več ne boste pripravljeni sklepati kompromisov, ki so v resnici slabi za vas. Nekateri se boste še pred pomladjo poslovili od službe, ki vas onesrečuje, in se pogumno ozrli za novimi izzivi. Poleti se boste odločili za večjo naložbo in še pred iztekom leta se bo izkazala za izredno donosno. Oktobra vam lahko nekaj težav povzročijo prezahtevni nadrejeni ali opravljivi sodelavci. Ohranite mirne živce in pustite, da rezultati govorijo za vas. Pred koncem leta vas čaka mikavna ponudba.

ZDRAVJE: Do marca bodo na udaru sklepi, pa tudi rodila in prebavila. Obiskujte preventivne preglede, pri prvih znakih težav pa ne odlašajte z obiskom zdravnika. Do poletja se bo vaše počutje znatno popravilo in v jesen boste zakorakali v odlični formi.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Brigitte Bardot, 28. 9. 1934 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: V začetku leta boste nekoliko čustveno otopeli. Ne boste znali ceniti tistega, kar imate, ampak sanjarili o nečem več. Nekateri se boste na grd način naučili, da ni vse zlato, kar se sveti. Marec bo zelo romantičen, laskanje pa vam bo odprlo mnogo vrat. V bolj razburkanih vodah boste v prvi tretjini leta plule tehtnice v resnih zvezah in nekatere bodo načenjali resni dvomi, ali se še splača vztrajati. Ker boste občasno popolnoma nemogoči, se lahko zgodi, da se bo partner odločil namesto vas. Konec aprila bo čas za resne zaobljube. Poletje bo čustveno bolj stabilno, vroče avanture in tudi kakšen prepovedan sad pa vam bodo življenje razburkali jeseni.

DELO: S Saturnovo podporo boste že v začetku leta želi sadove preteklega dela in se veselili večjega finančnega priliva, a ob nepričakovanih stroških bo vaš nasmešek zbledel že sredi januarja. Marec bo v službi izrazito stresen, podjetniki pa boste imeli takrat resne likvidnostne težave. Z Marsovo pomočjo se boste do sredine maja že pobrali in izboljšali svoj gmotni položaj. Jupiter in Merkur vas bosta od novembra znatno podpirala pri izobraževanju. To bo odličen čas za študij, pa tudi za napredovanje v službi. Konec leta boste pričakali v dobri finančni kondiciji.

ZDRAVJE: Če ste na seznam novoletnih zaobljub zapisali tudi redno telesno vadbo, boste že spomladi v izredni formi in polni energije. Te vam lahko kronično primanjkuje konec avgusta, ko poskrbite za dovolj počitka, da ne boste obležali za dalj časa. Manjše zdravstvene težave se vam napovedujejo maja, novembra pa boste nagnjeni k nezgodam.

ŠKORPIJON (24. 10.–22. 11.)

Grace Kelly, 12. 11. 1929, FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Lepe priložnosti za ljubezen se vam napovedujejo že kmalu po novem letu. Mars in Venera vas bosta širokogrudno podpirala in spodbujala v objem nekoga, s komer lahko traja. Manjši ljubezenski pretresi vas čakajo od zadnje tretjine aprila do junija, ko boste najbližje krivili za nakopičene probleme in stres. Izogibajte se nepotrebnim prepirom, ker znajo biti usodni. Avgusta in septembra boste pluli v mnogo mirnejših vodah. To bo dober čas za selitev in načrtovanje družine. Novembra lahko nekaj hude krvi povzročijo nepredvideni izdatki.

DELO: Čakajo vas napredovanje, več nalog in odgovornosti, a posledično tudi več dela. Ključno bo, da se boste znali dobro organizirati in ohraniti hladno glavo v stresnih trenutkih. Na področju izobraževanja vam spomladi ne bo šlo vse po načrtih, a nikar ne vrzite puške v koruzo. Mnogi se boste lotili dodatne dejavnosti ali se odločili za samostojno pot. Poleti pričakujte finančne pretrese. Namesto da romate po posojilo na banko, se obrnite na sorodnika. Jeseni se bodo stvari stabilizirale in lažje boste zadihali.

ZDRAVJE: Po zdravstveno slabšem začetku leta, ki ga bodo krojile viroze in okužbe, boste spomladi zadihali s polnimi pljuči. Uživali boste v ukvarjanju s športom, še dodatno pa vas bo motiviralo, če se prijavite na kakšno tekmovanje in se pomerite z drugimi. Sredi poletja vas bodo psihično obremenjevali bližnji, saj ne boste mogli razumeti njihovega ravnanja. Konec leta vam lahko težave povzročajo zobje in sklepi. Poskrbite za preventivo, zelo koristno pa bo tudi, če se začnete redno udeleževati vodene vadbe.

STRELEC (23. 11.–21. 12.)

Frank Sinatra, 12. 12. 1915 Foto Promocijsko gradivo

LJUBEZEN: Po 19. februarju se boste naravnost razcveteli in ne boste več pripravljeni prenašati ljudi, ki stojijo na poti vaših sanj. Če je med njimi vaš partner, bo slovo lahko grdo. Lunin mrk v tehtnici bo 25. marca poskrbel, da boste začeli drugače gledati na ljubezen in jo morda našli na nepričakovanem kraju. To bo tudi čas, ko boste vezani pripravljeni na naslednji korak v razmerju. Okoli 17. septembra vas v zasebnem življenju čakajo spremembe. Zdelo se vam bo, da stvari niso v vaših rokah. 6. decembra bo retrogradni Mars v znamenju leva poskrbel, da boste sanjali o nečem več. Najdrznejši si boste to upali vzeti.

DELO: Pluton v vodnarju bo od 20. januarja do 1. septembra skrbel, da boste izredno komunikativni in spretni pri mreženju. Navezali boste številne koristne poslovne stike, neredki pa se odločili tudi za zamenjavo službe, pri čemer bo prevladal finančni motiv. Podjetniki se boste sredi leta zaradi težav v dobavnih verigah znašli v težavah, reševali pa vas bodo dobri odnosi s partnerji. Od 20. aprila bosta Jupiter in Uran skrbela, da boste zelo učinkoviti. Novembra in decembra se ne spuščajte v večje investicije in ne podpisujte pomembnih pogodb, ker lahko gredo stvari zelo narobe.

ZDRAVJE: V prvi polovici leta na obzorju ni večjih težav, v začetku jeseni pa lahko pretresi v zasebnem življenju oslabijo vaš imunski sistem, možne so tudi težave s prebavili. Vzemite si dovolj časa zase in za druženje s tistimi, ki se jim lahko zjočete na ramenih, stres pa bosta učinkovito pregnali tudi joga in meditacija.

KOZOROG (22. 12.–19. 1.)

Humphrey Bogart, 25. 12. 1899 FOTO: Reuters Connect

LJUBEZEN: Po napetem začetku leta bodo ljubezenska razmerja marca zaplula v mirnejše vode, samskim pa pomladni meseci prinašajo avanture in burne romance. Med marcem in julijem bo čas za zaobljube, načrtovanje naraščaja in selitve. V resnih zvezah lahko nekaj pretresov povzročijo poletni meseci, ko se vam bo zdelo, da partner ne sledi vašim ambicijam. Neredki boste prekršili pravila, na katera ste se še nedavno zaklinjali. September, oktober in november bodo bolj umirjeni in primerni za začetek dolgotrajnih zgodb. Srečanje s predstavnikom vodnega znamenja bo usodno spremenilo vaše življenje.

DELO: Po 20. januarju boste začutili veliko potrebo po finančni varnosti. Ukvarjali se boste z naložbami in vprašanjem, kako optimizirati premoženje, ne da se odrečete udobju in lepim stvarem. Nekateri boste ugotovili, da morate preprosto zaslužiti več, in če vam delodajalec ne bo znal prisluhniti, še pred pomladjo pobrali šila in kopita. Aprila in maja vas bo notranje bogatilo humanitarno delo, a že junija boste za uspeh pripravljeni hoditi po truplih, kar se vam lahko že pred jesenjo vrne kot bumerang. Oktober bo mesec, ko boste razmišljali, ali ste na pravi poti. Nekateri se boste odločili za drastične spremembe. Pred koncem leta boste uspešno izvedli pomemben projekt in med prazniki počivali na lovorikah.

ZDRAVJE: Težave s hrbtenico ali sklepi, ki so vas že pestile, se lahko kmalu po novem letu še poslabšajo. Obiščite strokovnjaka in z redno telovadbo poskrbite za preventivo. V pomladnih mesecih boste nekoliko otožni. Razvedrite se z aktivnostmi, ki jih imate radi.

VODNAR (20. 1.–18. 2.)

Paul Newman, 26. 1. 1925 FOTO: Dokumentacija Dela

LJUBEZEN: Konjunkcija Jupitra in Urana vas bo po 20. aprilu vabila v objem najbližjih. Posvečali se boste potomcem, domu in načrtovali izboljšave. Jupiter v dvojčkih bo po 25. maju poskrbel za strast. Nekateri vodnarji se boste brezglavo zaljubili, ker boste imeli občutek, da ste končno lahko to, kar ste, pa lahko zveza traja. Oktobra se bo v vašem življenju pojavil nekdo, ki vam je v preteklosti veliko pomenil, in ukvarjali se boste z vprašanjem, ali bi mu ponudili še eno priložnost. Konec leta bo čustveno precej razburkan. Retrogradni Mars v znamenju leva bo uničevalno vplival na odnose z najbližjimi, zaradi jeze pa ne boste zmožni jasne komunikacije. Če egu ne boste dovolili, da prevlada, bo vse v redu.

DELO: Pluton, ki ga boste v znamenju vodnarja gostili od 20. januarja do 1. septembra ter ponovno 19. novembra, vas bo navdihnil, da se posvetite stvarem, za katere ste bili rojeni. Ne boste se več opravičevali za svoje ravnanje, zelo pomembni vam bosta neodvisnost in možnost, da uresničite svoje potenciale. Nekateri se boste že februarja odločili za večje poslovne spremembe, drugi napredovali in si zagotovili boljša finančna izhodišča. Stanje v denarnici se bo še dodatno izboljšalo po 17. septembru, sončev mrk v tehtnici pa vas bo 25. novembra spodbudil k novi neverjetni poslovni pustolovščini.

ZDRAVJE: Medtem ko se boste posvečali visokoletečim ciljem, nikar ne pozabite na osnove: dovolj počitka, zdravo prehrano in vsaj minimalno rekreacijo, sicer vam jo lahko na začetku pomladi resno zagode zdravje. Septembra bo dobrodošel temeljit pregled pri osebnem zdravniku.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Elizabeth Taylor, 27. 2. 1932 FOTO: IMDB

LJUBEZEN: V dneh okoli valentinovega se lahko zapletete v vročo, a kratkotrajno romanco, ki bo nekatere zelo prizadela. Marec z Venero in Marsom v vašem znamenju bo zelo romantičen in primeren čas za začetek dolgotrajnih razmerij, a lunin mrk v tehtnici bo 25. marca prinesel nekaj pretresov. Tisti, ki ste v razmerju stvari predolgo pometali pod preprogo in odlašali z iskrenim pogovorom, se boste avgusta znašli na razpotju. V tem času se lahko končajo tudi dolgoletna razmerja. Dobronamerni nasveti bližnjih ne bodo koristili, raje se zanesite na intuicijo. Sončni mrk 2. oktobra prinaša nove začetke, ki bodo tako strastni, da se bo vse drugo v vašem življenju znašlo na stranskem tiru.

DELO: V preteklem letu ste se veliko ukvarjali s svojimi mislimi in čustvi, letos pa boste spoznanja pripravljeni deliti s svetom. Ugotovili boste, da imate veliko moč prepričevanja, in nekateri jo boste znali spretno unovčiti. Od aprila boste blestele ribe v kreativnih poklicih, uspeh nekega projekta pa vam bo omogočil finančno varnost in ambiciozne načrte. V drugi polovici leta si lahko obetate koristi od sodelovanja s tujino, nagrade za dosedanji trud pa boste želi okoli 17. oktobra. Zadnji mesec leta bo čas za plodne dogovore in donosna sodelovanja.

ZDRAVJE: Začetek leta lahko prinese razdore v vašem prijateljskem krogu, kar vas bo zelo prizadelo in zazibalo v otožno razpoloženje. Če ugotovite, da to zlepa ne mine, ne omahujte in se posvetujte z zdravnikom. Poletje vam lahko pokvarijo težave s sečili. Zdravstveno zelo občutljivi boste v drugi polovici septembra, a s preventivo lahko veliko naredite.