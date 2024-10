Veliko preveč pred svojim časom

V nadaljevanju preberite:

Ni še tako daleč čas, ko je mnogo velikih umetnikov umrlo prezrtih in revnih. A tako dramatičnega zasuka od slave do dna, kot ga je doživel irski pesnik, dramatik in pisatelj, ki je sicer napisal le en roman, Oscar Wilde, ni bilo veliko. Sodni proces, povrhu še po lastni neumnosti, ga je s položaja zvezdnika viktorijanskega Londona pahnil v zapor s prisilnim delom in potem v pregnanstvo, kjer je zlomljen in reven umrl, star še ne 47 let. V sredo bo minilo 170 let od njegovega rojstva.