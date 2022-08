Veliko več kot 15 minut slave

V nadaljevanju preberite:

Večino življenja je živel z mamo, hkrati pa je v svojem newyorškem studiu The Factory gostil največje zvezdnike svojega časa. Bil je eden najkontroverznejših in najvplivnejših umetnikov 20. stoletja, menedžer znamenite rock skupine The Velvet Underground, ustanovitelj revije Interview in človek, ki je z izjavo, da bo vsak imel svojih 15 minut slave, preroško napovedal čas družbenih omrežij.

Njegova slava traja precej dlje. Letos so Warholovo ikonično podobo Marilyn Monroe prodali za 195 milijonov dolarjev, s čimer je postala najdražje umetniško delo 20. stoletja, ki je bilo kdaj prodano, in najdražje delo ameriškega avtorja doslej.