Vera, ki se meri v številkah

Lažje gre kamela skozi šivankino uho, kot bogataš pride v božje kraljestvo, je učil Jezus, ne morete hkrati služiti bogu in mamonu. Vedno več ameriških kristjanov verjame, da je res ravno nasprotno. Bog hoče, da smo bogati, in polna denarnica je najboljši dokaz njegove milosti. Samo vera nas lahko potegne iz revščine. In donacije cerkvi. Finančna uspešnost tukaj in zdaj, nato večno življenje v onstranstvu. To jim s televizijskih ekranov sporočajo pridigarji, ki so si božjo milost že pridobili in si zato lahko privoščijo vile in zasebna letala – neobdavčena in plačana z njihovimi prispevki.