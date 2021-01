Vida Igličar: Svojo vrednost sem povezovala s svojim delom

V intervjuju lahko med drugim preberete:



Že v cvetu mladosti se je prodorna grafična oblikovalka in ilustratorka Vida Igličar, podobno kot zvezdniški stanovski kolega iz sveta oglaševanja Aljoša Bagola, srečala z izgorelostjo. S to se je spopadla tako s pomočjo psihoterapije kot z vsakodnevnimi objavami na instagramu z željo, da pomaga spremeniti kakovost življenja na bolje sebi in drugim. Pozitivno navdihujoč projekt, v okviru katerega je prav tako spoznala svojega partnerja, je zajet tudi v dnevniškem priročniku z njenim besedilom in avtorskimi ilustracijami 100 dni za boljšo mene, ki so ga pravkar izdali pri založbi Mladinska knjiga.