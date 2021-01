»Vokal mora živeti v trenutku«

V nadaljevanju preberite:



»Začetni meseci lanske epidemije so bili verjetno prvo obdobje po več desetletjih, ko se v središču Londona ni dogajalo prav nič. Nič: nič avtomobilov, nič ljudi,« se spominja Jaka Škapin, slovenski glasbenik, ki že šest let živi v britanski prestolnici. Tam se je najprej vpisal na študij glasbene kompozicije na London College of Creative Media (LCCM). Pridružil se je tudi londonskemu filharmoničnemu zboru in z njim večkrat nastopil v Royal Albert Hallu, pred tekmo NBA v O2 Areni in še kje.