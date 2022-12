Volkovi, izdajstvo in vojna med bratoma kraljeve krvi

V članku preberite:

Iz minute v minuto, kot ugledni svetovni mediji spremljajo prelomne dogodke, so v četrtek iz prizora v prizor komentirali drugo nadaljevanje in hkrati zadnje tri dele sveže Netflixove dokumentarne serije Harry & Meghan. Pričakovanja javnosti, da bosta vojvoda in vojvodinja Susseška razgalila zakulisno dogajanje v britanski kraljevi družini in vzrokih, zaradi katerih sta se od nje odmaknila in odselila v ZDA, so bila velika. Kljub pompu in provokativnim napovednikom prvi del ni postregel z novimi podrobnostmi. Kaj pa sta plemiška upornika razkrila v nadaljevanju?