Voziček je še najmanjša težava

V nadaljevanju preberite: Do usodne Orehove vasi oktobra 2017 je bil zapisan motokrosu. Po padcu je v hipu spoznal, da ga čaka invalidski voziček, a ni preklel usode, ampak bil vesel, da ni bilo še huje. V dveh letih in pol je Anej Doplihar iz Dornberka prikolesaril do nastopa na paraolimpijskih igrah v Tokiu.