Vsemogočni, butec, lažnivec, gumijasti človek z Lune

Ves svet ga pozna kot igralca z gumijastim telesom in obrazom, eden najuspešnejših komikov Jim Carrey pa je dva zlata globusa prejel za zdaleč ne lahkotna filma Trumanov šov in Človek z Lune. Podeljevalci oskarjev Kanadčana ignorirajo, superbogatemu zvezdniku pa sta slava in hollywoodsko kolesje simbol praznine. Zadnja leta ne snema filmov, napisal je roman, ukvarja se s slikarstvom, spoznal je Boga in je med tistimi, ki ostro nasprotujejo cepljenju proti covidu.