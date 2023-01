Wales in golf sta vedno na prvem mestu

V nadaljevanju preberite:

Odločitev valižanskega nogometnega zvezdnika Garetha Bala za odhod v pokoj je pri njegovih 33 letih kljub nekaterim namigom v preteklosti na drugi ponedeljek novega leta udarila kot strela z jasnega. Že kot otrok je blestel v različnih športih, v nogometu pa je celo tako izstopal, da so mu učitelji omejili dotike z žogo in »prepovedali« uporabo levice. Kakovost njegovih udarcev je med prvimi prepoznal njegov stric Chris Pike, legenda domačega kluba Cardiff City. »Sestri sem rekel, da naj je ne skrbi za stroške, saj sem videl, da je desetkrat boljši od mene pri tej starosti,« je izjavil Pike. In imel je prav. Še kako prav.