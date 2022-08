Z Bardemom in Juliette Binoche ne moreš brcniti v temo

V nadaljevanju preberite:

Vodenje Kinodvora je prevzela v letu 2019, ko si je filme na njihovem sporedu ogledalo kar 134.000 obiskovalcev in je bilo v vseh pogledih rekordno.

V pandemiji je obisk upadel za 65 odstotkov, a s popandemičnim okrevanjem je Metka Dariš več kot zadovoljna. Na Ljubljanskem gradu se je s predpremiero filma Nak pravkar sklenil zelo dobro obiskan Film pod zvezdami, v kinu v središču mesta pa bodo tudi v nadaljevanju poletja poskrbeli za pestro dogajanje.

Z Metko Dariš sva se pogovarjali o načrtovani gradnji minipleksa v središču Ljubljane, o prihodnosti kina, vzgoji mladih gledalcev in o tem, zakaj so filmi z Bardemom in Juliette Binoche vedno odlična novica.