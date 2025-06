Z Goričkega čez Ohrid proti Moskvi

V nadaljevanju preberite:

Ko so pred desetletji odslužili svoje, so Tomosovi mopedi klavrno končevali v kleteh, na skednjih, na smetiščih. Zdaj so oživljeni hit, malone prestiž, možje iz sekcije Tomos Riders Goričko vsako leto opravijo občudovanja vredno odisejado. Bili so v Beogradu, na Ohridu, v Črni gori, bolj ali manj oprijemljiva je želja po moskovskem Rdečem trgu. Na srečanju v Večeslavcih so prejšnjo soboto našteli več kot 170 legendarnih dvokolesnikov.

Prve iskrice so se vžgale leta 2015, uradno pa je bil klub Tomos Riders Goričko ustanovljen leta 2021. »Prvi navdušenci so začeli nabavljati, obnavljati Tomosove mopede, nekateri so jih imeli že od prej, ob nedeljah se nas je do deset zbralo na krajših vožnjah,« pove 52-letni Robert Lang, neformalni vodja pa glavni sogovornik, ko se z mopedisti srečamo v njihovi bazi v Večeslavcih na Goričkem. Čeravno sproščeni, bodimo natančni, tukajšnji tomosovci so sekcija, sodijo pod Društvo oldtimerjev Abraham iz Peskovcev.