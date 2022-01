Z izpolnjevanjem pričakovanj drugih sebi nakopljemo največ težav

V nadaljevanju preberite:

Vsi ga poznamo, pa četudi tisti, ki v gledališče ne zahajajo, le po slovesu, da se v vsaki predstavi sleče. Ujeli smo ga pred premiero dveh predstav, črne komedije Party, ki je na sporedu tudi nocoj, in avtobiografskega MandićCirkusa. V prvi je Bill, ki hoče pred smrtjo zaživeti na novo, drugi pa je nadaljevanje predstave MandićStroj, deset let po premieri in po skoraj stotih ponovitvah. Še vedno ga s Pio Zemljič ujamete tudi v Zapiranju ljubezni, »to lahko igrava do penzije ali še dlje«.