Za vedno Aragorn

V nadaljevanju preberite:

Viggo Mortensen je zaslovel z vlogo junaškega Aragorna v fantazijski trilogiji Gospodar prstanov. Tipičen hollywoodski cirkus mu ni ljub, ampak ga od nekdaj veliko bolj zanima produkcija neodvisnih filmov. Že od mladih let piše poezijo, ustvarja glasbo, fotografira in slika. V bogati karieri se je že večkrat znašel tudi na lestvici najbolj čednih in privlačnih moških na svetu, nazadnje prav v aktualnem mesecu.