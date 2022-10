Zakladnico bomo kmalu izpraznili

V nadaljevanju preberite:

Ob razpadu Jugoslavije je v tujini ostalo več kot sto nepremičnin, ki so si jih morale države naslednice razdeliti. Po kakšnem ključu so to storile? Kdo je o tem odločal? In zakaj eni najdražjih, ki so jo pred kratkim prodali v New Yorku, še vedno rečemo Titova vila, čeprav ni bila v njegovi lasti?