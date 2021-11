Zdravi in lepi zobje: Za širok sijoč nasmeh

Tudi najboljši zdravnik pa ne more prav dosti pomagati, če vsakodnevno sami ne skrbimo za primerno ustno higieno in nam ni mar za zdrav življenjski slog. Ta seveda ne vključuje le kakovostne prehrane in giban­ja, temveč tudi primerno sproščanje. Znano je, da so težave z zobmi lahko povezane z mnogimi boleznimi, ki zadevajo presnovo, srce in pljuča.

Bakterije, ki se nabirajo v ustni votlini, lahko potujejo po vsem telesu in povzročajo najrazličnejša vnetja. Prav zato bi moral vsak, ki si želi ostati zdrav in vitalen, zobem in dlesnim nameniti posebno pozornost že preventivno – ne jutri, danes. Za to nam ni treba teči v trgovino ali lekarno, saj imamo doma mnoge sestavine za čiščenje in nego.

Četudi redno menjujemo zobno ščetko, jo je priporočljivo vsak teden razkužiti. Najpreprosteje to naredimo tako, da jo za deset minut pomočimo v malce ohlajen prevretek vode, v katerega smo dali žlico ali dve alkoholnega kisa. Prav tako razkužimo lonček oziroma držalo za ščetko.

Tudi sredstvo za čiščenje zob lahko naredimo sami, tako da sodo bikarbono zmešamo z malce stevijinega prahu, drobne morske soli, cimeta v prahu in s kapljico ali dvema stoodstotnega eteričnega olja poprove mete. Medzobne prostore vsaj enkrat na dan očistimo z zobno nitko – nekateri uporabljajo kar svileno nitko, ki je tudi bolj ekološka – in pazimo, da pri tem ne poškodujemo dlesni.

Domača ustna vodica

Otročje lahek je postopek izdelave ustne vodice, ki bo poskrbela za svež dah ter obenem blago razkužila žrelo in preprečila vnetja. Ustvarimo tinkturo iz mešanice alkohola in svežih listov citronske melise, ki jo moramo pred uporabo pustiti zaprto v kozarcu približno mesec dni.

Nato preprosto vsakič kanemo kapljico ali dve v kozarec vode in si splaknemo usta. Kdor si želi odpraviti zadah takoj, naj uporabi ohlajen koncentriran čaj citronske melise, poprove mete, žajblja, kumine in rmana, v katerega primeša kavno žličko domačega jabolčnega kisa.

Na jedilnik vsak dan uvrstimo svežo zelenjavo in sadje, saj tako poskrbimo za vse nujne vitamine in minerale, brez katerih ni močnih zob in zdravo prekrvljenih dlesni. Zadosti gibanja in pravega sproščanja seveda prav tako prispeva k zdravju ustne votline. V obilici obveznosti včasih pozabimo na lastne misli, ki bistveno vplivajo na to, ali se nasmejimo res lepo, od srca.

Po besedah kraljice pozitivnih afirmacij Louise L. Hay zobje predstavljajo odločitve. Zdravstvene težave na tem področju so pogosto posledica dolgotrajne neodločnosti oziroma nezmožnosti analiziranja določene ideje. Hayeva kot mogočo rešitev predlaga nov miselni vzorec: »Odločitve sprejemam na podlagi resnice. Počivam mirno, saj vem, da vedno storim pravo stvar.«