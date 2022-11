Ženo bo popeljal v oblake

V nadaljevanju preberite:

Začela se je nova sezona svetovnega pokala, v lanski zimi pa so poljski skakalci razočarali. Ena zmaga in tretje mesto legendarnega Kamila Stocha ter po eno drugo in tretje mesto Piotra Żyłe v svetovnem pokalu je manj od vedno visokih pričakovanj skakalne velesile. V skupnem seštevku je bil najboljši Poljak Żyła na 14. mestu, Stoch je bil 19., Dawid Kubacki 27. Slednji, sicer zmagovalec na uvodni tekmi nove tekmovalne zime v poljski Visli, pa je v zelo zanimivem pričevanju razprostrl svojo življenjsko zgodbo.