42-letnik s puško meril na vozila

Dolenjski policisti so v sredo zvečer obravnavali 42-letnika, ki je v osebna vozila meril s puško in številne voznike pošteno prestrašil. Izkazalo se je, da gre za zračno puško, ki so mu jo zasegli.

Policisti so v sredo zvečer prejeli več prestrašenih klicev na številko 113, da nekdo v Ratežah na voznike osebnih avtomobilov meri s puško. Policisti iz Novega mesta in Šentjerneja so na kraju zalotili 42-letnika iz savinjskih koncev, ki je imel pri sebi zračno puško.

Osumljenega so pregledali reševalci, ki pa niso našli vzrokov za njegovo nenavadno obnašanje. Posumili so, da je kriv alkohol, saj je 42-letnik kazal zelo močne znake opitosti. Zračno puško so mu zasegli in med zbiranjem obvestil ugotovili, da ima na vesti še odtrgano stransko ogledalo na avtomobilu, ki ga je zbil z udarcem roke medtem, ko je vozilo peljalo mimo. Eden od voznikov je kasneje v pločevini avtomobila našel še udrtino, so dodali na novomeški policijski upravi.

Iz te poročajo tudi o delu metliških policistov, ki so sedemnajstletniku iz Rosalnic zasegli vozilo brez registrskih tablic. To je že tretji avtomobil, ki so mu ga v avgustu zasegli zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega izpita, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.