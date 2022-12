Audi je po zraku letel kar 23 metrov

V nadaljevanju preberite:

Prometna nesreča, ki se je zgodila v soboto, 13. aprila 2019, je v črnino zavila vas Stanovišče v Breginjskem kotu, najzahodnejši krajevni skupnosti v Sloveniji. V razbitinah avtomobila so umrli 37-letni Gorazd K., 51-letni Zdenko Z. in 54-letni Matjaž L. Včeraj so na novogoriškem okrožnem sodišču po priznanju krivde na tri leta in pol zapora ter enoletno prepoved vožnje motornih vozil kategorije B obsodili povzročitelja nesreče Vidka Filipiča.

A kot je že pred izrekom sodbe poudaril Filipičev zagovornik, odvetnik Borut Mihurko, nobena kazen po eni strani ne bo obudila mrtvih ali olajšala trpljenja njihovih svojcev, po drugi strani pa zmanjšala bremena, ki ga bo Filipič, ki je povzročil smrt treh prijateljev, med njimi je bil tudi njegov najboljši prijatelj, s seboj nosil do konca življenja.