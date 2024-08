Belgijec, ki je umrl na poti čez Plemenice, uporabljal zaščitno opremo

Znanih je več informacij o včerajšnji nesreči v slovenskih gorah. Na planinski poti na Plemenicah proti Triglavu se je smrtno ponesrečil 40-letni belgijski državljan.

Kot so sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica, se je 40-letnik skupaj z 42-letnim prijateljem iz Slovenije odpravil po urejeni zelo zahtevni planinski poti od Luknje čez Plemenice proti Kredarici. Med hojo po planinski poti, ki vodi čez Plemenice, sta uporabljala varovalno opremo, kjer so bile nameščene jeklenice.

Prispela sta na okoli 1950 metrov nadmorske višine do dela, kjer ni jeklenic. Strmi del je najprej preplezal Slovenec, nato pa je za njim v strmi del vstopil še belgijski državljan. Po nekaj metrih vzpona je iz neznanega razloga izpustil prijem in zdrsnil s planinske poti čez skalne police v globino.

Po približno 150 metrih padanja in prevračanja po skalnih policah se je ustavil na manjšem melišču, kjer je negiben obležal in podlegel hudim telesnim poškodbam. Belgijec je med hojo uporabljal ustrezno opremo za visokogorje (terenski čevlji, čelada, samovarovalni komplet).

Slovenski državljan je takoj po nesreči poklical na pomoč reševalce, a Belgijcu niso mogli več pomagati. Pokojnika so našli 150 metrov pod plezalno potjo, ki vodi iz Luknje čez Plemenice. Njegovo truplo so v dolino prepeljali reševalci s helikopterjem.

Policisti so o tragičnem dogodku obvestili preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici. Glede na vsa ugotovljena dejstva so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo.