Bivši ženi se je maščeval s požigom domače hiše

Ker je njen nekdanji mož, 66-letni Vehid Krupić, iz maščevanja načrtoval požig domovanja na Cesti španskih borcev v Zalogu pri Ljubljani, je dosegel, kar je nameraval, pa čeprav za ceno zaporne kazni. Razlagal je namreč, da ne bo dovolil, da bi nekdanja žena Fazila Mahmuljin uživala v hiši ali jo prodala, kar je menda tudi nameravala storiti in razdeliti kupnino. On je bil zaradi požiga torej obsojen, njej pa so se zdaj dokončno porušili še zadnji upi, da bi le lahko zaživela na svojem.