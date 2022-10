Trdi, da nima nič s požarom pred sedmimi leti

V nadaljevanju preberite:

Šestinšestdesetletni Krupić se je znašel na zatožni klopi, ker naj bi, trdi tožilstvo, požgal eno od tamkajšnjih hiš, in to zaradi spora z nekdanjo ženo. Tako naj bi ravnal iz zlobnih nagibov do nje, da ne bi dobila denarja od prodaje hiše ob razdelitvi premoženja zaradi razveze.

Enemu od sosedov naj bi celo rekel, da raje zažge hišo, kot da gre ven, in da ne bo dovolil, da bi njegova žena uživala v njej. Nekdanja žena (vložila je premoženjskopravni zahtevek za 47.278 evrov) je včeraj poudarila, da ji je enkrat, ko sta se prepirala, rekel, da bo »vrgel vse v luft«. Od 2006., ko se je zaradi strahu pred njim odselila iz hiše, ki jo je nato leta 2015 uničil požar, ji ni dal miru. »Nekajkrat me je zasledoval, pa skočil pred mene na avtobusni postaji. O tem sem obvestila policijo in zato je imel prepoved približevanja,« je povedala.