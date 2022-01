Bo Verbičev primer rešen pred zastaranjem?

V nadaljevanju preberite:

Pred leti je bil zaradi tega posla že pravnomočno obsojen na osem mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let, moral je vrniti tudi nekaj več kot 14 tisoč evrov protipravne premoženjske koristi. A je vrhovno sodišče ugodilo njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti, sodbo razveljavilo in primer vrnilo na začetek. Čeprav Verbič očitke tožilstva ves čas zanika, ga je okrajno sodišče tudi v ponovljenem sojenju spoznalo za krivega. Pogojno obsodbo z določeno kaznijo osem mesecev zapora in preizkusno dobo dveh let ter vračilo protipravno pridobljene premoženjske koristi v višini 14.619 evrov, ki mu je bila izrečena 5. oktobra lani, Verbič ponovno izpodbija na višjem sodišču.