Če dekleta niso imela dovolj denarja, jih je zaklenil v sobe

Ranljive ženske so silili v prostitucijo, tihotapili so migrante ter prodajali prepovedano drogo. To so ugotovitve dlje časa trajajoče obširne kriminalistične preiskave, ki so jo včeraj podrobneje predstavili na PU Ljubljana. Skupno je bilo ovadenih 27 posameznikov, in sicer za storitev 113 kaznivih dejanj.

V prihodnje bodo zagotovo najbolj odmevale ugotovitve iz preiskave, ki zadevajo razbitje devetčlanske kriminalne združbe, ki naj bi denar služila s siljenjem žensk v prostitucijo. Po prepričanju preiskovalcev so bile sobe v ljubljanskem Trnovem in le nekaj kilometrov oddaljenih sobah nad gostilno od leta 2020 pa vse do začetka decembra letos kraj, v katerem so bile ženske prisiljene v najstarejšo obrt na svetu.