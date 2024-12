Celjski kriminalisti zaključili obsežno preiskavo zlorabe prostitucije

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so prejšnji teden zaključili z obsežno preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. V zaključnih aktivnostih so odvzeli prostost dvema tujima in dvema slovenskima državljanoma.

Med preiskavo, ki je potekala dobri dve leti, so ugotovili, da so osumljeni na spletu oglaševali ponudbo spolnih storitev, urejali prevoze in nastanitve žrtev prostitucije ter skrbeli za plačilo spolnih storitev.

Kriminalna združba, v kateri so imeli posamezniki skrbno razdeljene vloge, je skrbela za novačenje žrtev, za njihovo nastanitev in prevoze na lokacije, kjer so nudile spolne storitve, najpogosteje v različne gostinske objekte ali v najeta stanovanja.

Ponudbo spolnih storitev so oglaševali na spletu, nakar so po dogovoru s stranko uredili prevoz deklet na dogovorjeno mesto ter strankam zaračunali opravljene spolne storitve.

Žrtve prostitucije so bile v večini primerov ženske iz Latinske Amerike.

Kriminalisti so tri osumljence s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku, enega so po zaslišanju in opravljeni hišni preiskavi spustili na prostost. Preiskovalni sodnik je v nadaljevanju dvema odredil pripor. Za tovrstna kazniva dejanja je predpisana kazen zapora od enega do dvanajstih let.