Salkić je tistega dne Kecmana večkrat opozoril, da ga brez ustrezne varovalne opreme ne sme s košaro na dvigalu dvigniti do 13,3 metra visokega zaslona. A ga je menda gladko zavrnil, češ da zaščitne opreme ne potrebuje, ker da je bil že večkrat na taki višini. Salkić ga je kljub temu dvignil do zaslona, kar se je kmalu pokazalo za usodno napako. Okoli ene ure popoldne je padel na tla in se pri tem tako poškodoval, da je na kraju umrl.