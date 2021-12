Delili so si popuste in goljufali

Predvsem v času, ko so bila zaradi vladnih ukrepov za zajezitev širjenja virusa zaprta vrata prodajaln, je dodatno začela cveteti predvsem spletna trgovina. Z njo pa tudi, kot so večkrat opozorili na Policiji, razne goljufije. O prav posebni, ki se je začela že poleti 2018, poročajo s koprske policijske uprave.

»Koprski kriminalisti so konec novembra kazensko ovadili šest oseb zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj goljufije in izneverjenja. Ovadeni so redno zaposleni in študentje, ki so delali v obalni poslovalnici oškodovane gospodarske družbe, ki se ukvarja s spletno prodajo,« se je začelo policijsko sporočilo Anite Leskovec, predstavnice policijske uprave v Kopru.

Da gre za vodilno podjetje pri prodaji prek spleta v Sloveniji, družbo Mimovrste, so nam tam potrdili. Kot pravi Klemen Avsenik iz Mimovrste, so pri rednem nadzoru v koprski poslovalnici res ugotovili sume nepravilnosti pri poslovanju. Ekipo so takoj zamenjali in dejanje naznanili policiji.

Tako zaposleni kot študentje so v koprski enoti goljufali od junija 2018 do julija 2020. Pod svojimi imeni, lažnimi imeni ali v imenu tretjih oseb so v spletni trgovini oddajali naročila za različne artikle, in sicer za osebni prevzem v poslovalnici, kjer so delali.

Ko so naročeni artikli prišli v poslovalnico, jih niso prevzeli, ampak so naročila preklicali z nedovoljenim vnašanjem podatkov v informacijski sistem. Nato so artikle, namesto da bi jih, kot je to običaj, vrnili v centralno skladišče družbe, »z nadaljnjim posegom oziroma vnašanjem podatkov v informacijski sistem brez soglasja nadrejenih prenesli na zalogo poslovalnice ter artiklom, prav tako brez soglasja nadrejenih, neupravičeno dali popuste od 50 do kar 99,97 odstotka,« je še pojasnila Anita Leskovec.

V tem času so ceno znižali okoli 1500 artiklom in jih prodali za vsega pet tisoč evrov, čeprav so redne cene prodanih artiklov znašale skupaj skoraj 230.000 evrov. Goljufija in izneverjenje se kaznujeta z zaporom do treh let.

Avsenik še pravi, da jih žalosti, da so posamezni zaposleni v poslovni enoti Koper zlorabili zaupanje in vrednote podjetja ter svojih sodelavcev in postavili lastne interese pred interese organizacije. Zagotavljajo pa, da grenka izkušnja nima prav nobenih posledic ne za kupce ne za poslovne partnerje.