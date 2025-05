Cezar pobeg načrtoval z rezanjem rešetk ali uporabo raketometa

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše je ob 15.15 sklical novinarsko konferenco o preprečenem načrtu drznega pobega iz mariborskega zapora.

Slovenska policija je, kot smo poročali včeraj, preprečila drzen in izjemno nevaren načrt napada na Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor. Glavni akter akcije je bil domnevno pripornik Dino Muzaferović, znan pod vzdevkom Cezar, ki je v mariborskem zaporu v priporu od decembra lani zaradi suma naročila umora Satka Kekića novembra lani na Brdu v Ljubljani.

Muzaferović je, kot je poročal bosansko-hercegovski spletni portal Istraga.ba, iz svoje celice koordiniral operacijo, katere cilj je bil njegov pobeg. Načrt je vključeval uporabo raketometov za prebitje zaporniških zidov in streljanje na pravosodne policiste.

Danes je glede hišnih preiskav, povezanih z načrtovanjem napada na mariborski zapor, in kaznivimi dejanji, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti, kriminalistična policija podala izjavo.

Kot je povedal direktor Uprave kriminalistične policije Matjaž Jerkič, so več mesecev traj​ajočo preiskavo, ki se je nanašala na kazniva dejanja trgovine z drogami in orožjem, zaključili včeraj. Med preiskavo so opravili štiri hišne preiskave, tri na območju PU Ljubljana, eno v Mariboru.

Na območju glavnega mesta so prostost vzeli štirim osumljenim, v Mariboru so preiskavo izvedli v zaporni celici, v kateri je zaprt Muzaferović, osumljenec več kaznivih dejanj, obravnavanih v lanskem letu.

V okviru preiskave so zasegli manjše količine drog in več komunikacijskih sredstev, ki jih bodo analizirali. Tudi Muzaferoviću so zasegli telefon; kako ga je pridobil, še niso ugotovili.

Ključna ugotovitev je, kot je potrdil Jerkič, da je kriminalno združbo vodil pridržani v mariborskem zaporu in usmerjal podrejene člane, ki so opravljali pretežno kurirska posle. Načrtoval je svoj pobeg iz celice, ena oblika je bila z rezanjem rešetk, druga bi lahko bila z uporabo raketometa. Z njim bi naredili odprtino v steni, skozi katero bi pobegnil. A so mu načrte prekrižali kriminalisti.

V preiskavi pa niso ugotovili, da naj bi bilo proti zaposlenim uporabljeno strelno orožje. »Potrdili smo načrtovanje pobega iz zaporniške celice ven, ne pa vstopa noter, kjer se nahajajo uslužbenci zavoda,« je poudaril direktor uprave kriminalistične policije.

Na vprašanja, kako so sploh posumili, da Cezar načrtuje pobeg iz zapora, ni odgovoril. Poudaril je le, da o morebitnih zaščitenih pričah ne more govoriti. Prav tako ni mogel reči, kako blizu realizacije je bil načrt. Kriminalna združba je bila in še vedno je aktivna na območju BiH in Slovenije, zato se bo preiskava nedvomno nadaljevala, je zagotovil.