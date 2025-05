Policija preprečila drzen pobeg z raketami iz mariborskega zapora

Slovenska policija naj bi po poročanju bosansko-hercegovskega spletnega portala Istraga.ba preprečila drzen in izjemno nevaren načrt napada na Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor. Glavni akter domnevno načrtovanega napada naj bi bil pripornik Dino Muzaferović, znan pod vzdevkom Cezar, ki naj bi iz svoje celice koordiniral operacijo, katere cilj je bil njegov pobeg. Načrt naj bi vključeval uporabo raketometov za prebitje zaporniških zidov in streljanje na pravosodne policiste.

Muzaferovićev odvetnik je za Pop TV potrdil, da je slovenska policija pri Muzaferoviću opravila preiskavo. Po neuradnih informacijah Pop TV so sicer v teku tudi hišne preiskave v Domžalah. Na generalni policijski upravi so za Delo potrdili, da aktivnosti še potekajo. Podrobnosti bodo predstavili v prihodnjih dneh.

Rakete, zolje in napad na paznike

Kot podrobno poroča Istraga.ba, ki se sklicuje na vire blizu preiskavi, naj bi Muzaferović, ki je v mariborskem zaporu v priporu od decembra lani zaradi suma naročila umora Satka Kekića, s pomočjo svojih sodelavcev na prostosti načrtoval spektakularen pobeg. Svojim pajdašem naj bi preko mobilnega telefona, ki ga je očitno uspel pretihotapiti in uporabljati v celici, naročil, naj izstrelijo rakete – domnevno iz ročnega raketometa tipa »zolja« – v zunanje zidove zapora. S tem bi ustvarili odprtino, skozi katero bi lahko pobegnil.

Spektakularen pobeg iz zapora leta 2007 Pobeg iz mariborskega zapora skozi odprtino v zidu, ki jo je naredil obsojenec, se je sicer dejansko zgodil leta 2007. 4. septembra tistega leta je v zgodnjih jutranjih urah skozi luknjo v zidu pobegnil obsojenec, ki je prestajal šestletno zaporno kazen. Po več mesecih na begu so Siniša Jošića, kot je bilo njegovo ime, aretirali na vlaku, ki je peljal na progi Beograd – Zagreb – München. Prestregli so ga na slovensko-hrvaški meji.

Načrt pa se tu naj ne bi končal. Po informacijah portala Istraga.ba naj bi Muzaferovićevi sodelavci dobili tudi navodila, da po raketiranju z avtomatskim orožjem streljajo na pravosodne policiste oziroma paznike ter jim tako preprečijo odziv in omogočijo Cezarju varen umik. Za komunikacijo s člani svoje kriminalne združbe naj bi uporabljal kriptirano aplikacijo Olvid, ki je znana po tem, da ne omogoča zajemanja posnetkov zaslona, sporočila pa samodejno izginejo po zelo kratkem času, domnevno v 25 do 30 sekundah, kar otežuje zbiranje dokazov.

Slovenski varnostni organi naj bi po navedbah Istraga.ba pravočasno prestregli telefonske pogovore med Cezarjem in njegovimi sodelavci ter tako izvedeli za pripravljanje nevarnega napada. Takoj naj bi bila sprožena preiskava v samem mariborskem zaporu, med katero naj bi v Muzaferovićevi celici našli omenjeni mobilni telefon, ki naj bi ga uporabljal ne le za organizacijo pobega, temveč tudi za koordinacijo drugih kriminalnih dejavnosti.

Pobeg iz obupa?

Domnevni motiv za tako tvegano in nasilno operacijo naj bi po poročanju Istraga.ba tičal v dejstvu, da naj bi Muzaferoviću postalo jasno, da imajo slovenski pravosodni organi zbranih dovolj trdnih dokazov, ki ga neposredno povezujejo z umorom Satka Kekića novembra lani. Ključno vlogo pri tem naj bi odigrali dve zaščiteni priči, sicer državljana Bosne in Hercegovine, ki naj bi slovenski policiji razkrili podrobnosti o delovanju obsežne kriminalne združbe, katere lovke naj bi segale preko BiH, Hrvaške in Slovenije tudi v druge države Evropske unije.

Cena za Zovkov umor pa naj bi bila med 150.000 in 170.000 evrov Muzaferović je zaradi suma, da je naročil umor Satka Zovka, od decembra lani zaprt v mariborskem zaporu. Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je marca in aprila letos prejel ustno kazensko ovadbo Muzaferovićevega sodelavca, v kateri ga je močno obremenil, poroča časnik Večer. Skesanec je NPU povedal, da se je spor med osumljencem in pokojnim Zovkom vnel zaradi kraje droge in denarja. Cena za Zovkov umor pa naj bi bila med 150.000 in 170.000 evrov, še poroča Večer.

Bosanski portal navaja tudi izjavo enega od skesancev, ki naj bi preiskovalcem zaupal podrobnosti o Cezarjevih motivih in načrtih še pred umorom Kekića: »Dino mi je nekoč rekel, da je bil zelo jezen, ker mu je Satko Zovko (domnevno Satko Kekić) ukradel denar in drogo ter da bo pripeljal ljudi iz Srbije in Črne Gore, ki bodo izstrelili štiri rakete na hišo Satka Zovka iz raketometa, imenovanega 'zolja'.« Zolja je sicer oznaka za ročni raketomet M80, ki izvira iz nekdanje Jugoslavije in je še vedno dostopen na črnem trgu v regiji.

Ista priča naj bi policiji razkrila tudi, da je Muzaferović med svojim bivanjem v ljubljanskem naselju Črnuče, kjer naj bi se skrival tudi po umoru Kekića, pogosto uporabljal posebne maske za prikrivanje identitete. »Uporabljal je silikonske maske. Takšna maska stane od 250 do 300 evrov. Muzaferović je imel vsaj tri takšne maske,« besede priče povzema Istraga.ba.