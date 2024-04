Direktorici na zatožni klopi zaradi goljufije v škodo EU

Prvoobtožena je direktorica družbe Griffin Tanja Čajavec. Kot je pojasnila evropska delegirana tožilka Tanja Frank Eler, ji obtožnica očita goljufijo v škodo Evropske unije, skupaj s kaznivim dejanjem preslepitve pri pridobitvi posojila oziroma ugodnosti.

Po navedbah tožilke zadeva sega v leto 2017, ko se je Čajavčeva z družbo Griffin prijavila za izvedbo projektov socialne aktivacije: »Že v prijavi je navajala kar nekaj okoliščin, ki niso držale, recimo zelo pomembne so strokovna usposobljenost in delovne izkušnje zaposlenih, ki naj bi delali kot strokovni sodelavci oziroma vodje teh projektov.«

Direktorica Javnega zavoda Socio Suzi Kvas je obtožena pomoči v tej zadevi. Šlo je namreč za tako imenovano projektno partnerstvo, v katerem je v prijavi na projekt sodeloval tudi JZ Socio. »Ta prijava z JZ Socio je družbi Griffin prinesla dodatne točke, ki so zagotovile oziroma pripomogle k izbiri za izvedbo teh projektov. V nadaljevanju je pa družba Griffin še dodatno prijavljala stroške oseb, ki dejansko niso delale prav nič, niso opravljale nobenih aktivnosti na teh projektih in še potne stroške,« je naštevala tožilka.

Skupno je bilo škode za 647.000 evrov, od tega je 80 odstotkov iz evropskih virov, 20 odstotkov pa iz državnega proračuna. Za očitana kazniva dejanja jima grozi do osem let zapora.

Na današnjem predobravnavnem naroku sta Tanja Čajavec in Suzi Kvas obe zanikali krivdo. Suzi Kvas je po naroku poudarila, da ne ona ne JZ Socio nista kriva: »Mi v tej zadevi nismo imeli popolnoma nič zraven in to bomo tudi dokazali. Sploh v teh zadevah, kar se je dogajalo pri poslovnem partnerju, nismo ničesar vedeli. Bili smo samo partner v tem projektu.«

Kvasova je dodala, da se danes s Čajavčevo pogovarjajo le nujne stvari: »Povedali smo ji, da je prav, da pojasni, da pri tem nismo ničesar imeli. Kolikor vem, je v prvem zagovoru to tudi povedala.« Na vprašanje, ali ji je žal, da so sodelovali v tem projektu, pa je jasna: »Zelo. Smo bili isti čas tudi mi v vodstvenem položaju projekta, tudi sami smo bili še v enem programu partnerji. 20 let delamo pošteno, nikoli nismo imeli ničesar, računsko, tudi evropsko sodišče smo imeli, nikoli ni bilo nič narobe. Ne vem, zakaj bi tu, pri 16.000 evrih, kolikor je imel zraven Socio, sodeloval z njimi, ne vem, zakaj bi tu kar koli počeli nezakonitega ali nepravilnega. Ni logike.«

Poleg njiju sta obtoženi še pravni osebi JZ Socio in družba Griffin. Za Griffin danes niso mogli opraviti predobravnavnega naroka, saj zakonitega zastopnika družbe, prokurista Roberta Bezenška ni bilo na sodišče. Njegova partnerka Tanja Čajavec sodniku Marku Brišniku ni znala povedati, zakaj ga ni. Za družbo Griffin bodo predobravnavni narok predvidoma opravili maja.

Zagovornik JZ Socio odvetnik Damir Ivančič je po naroku dejal, da so očitki neutemeljeni: »Že preiskava je po našem prepričanju dokazala, da so bili projekti izvedeni, da je bil Javni zavod Socio po projektu predviden šele v zaključni fazi postopka, ki pa kasneje niso bili izvedeni zaradi razlogov na strani Griffina, in ne na strani JZ Socio. To bomo tudi dokazali.«

Je pa Ivančič v sodni dvorani podal ugovor pravne narave. Kot je kasneje pojasnil, gre za problem zakona o kazenskem postopku: »V primeru evropskih delegiranih tožilcev, se pravi postopkov, ki so v škodo EU, je v ZKP določilo, da se v takšnih primerih ne opravi preiskava. To je po mojem prepričanju kršitev z ustavo zagotovljenih pravic do učinkovitega varstva, saj je v vseh drugih kazenskih postopkih, ki so v pristojnosti okrožnega sodišča, predvidena uvedba preiskave, ki je namenjena prav temu, da se dokazi preverijo, ugotovijo, ali je podlaga za obtožbo. Dejansko je evropska delegirana tožilka predlagala uvedbo preiskovalnih dejanj, s čimer menimo, da bi morala biti uvedena preiskava in da je takšna odločite ZKP neustavna.«

Ivančič je dodal, da bo takšnih postopkov vedno več, konkretno ta v Celju je eden prvih, zato je je nujno to razrešiti in da bodo pri tem vztrajali do konca. Evropska delegirana tožilka Tanja Frank Eler pa je pojasnila, da v teh primerih tečejo posamezna preiskovalna dejanja: »Ampak konkretno v tej zadevi, ne glede na to, da so tekla preiskovalna dejanja, je zaslišanje prič opravil preiskovalni sodnik, na njih je bil prisoten tudi odvetnik in je imel pravico postavljati vprašanja.«

Z zadevo Tanje Čajavec in Suzi Kvas se je sicer najprej ukvarjalo specializirano državno tožilstvo, Nacionalni preiskovalni urad je oktobra 2019 opravil več hišnih preiskav.