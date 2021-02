Divja vožnja s kilo kokaina in orožjem

V sredo okoli poldneva sta policista na gorenjski avtocesti opazila vozilo, ki je z veliko hitrostjo vozilo v smeri Gorenjske in zapustilo avtocesto na izvozu Vodice.Policista sta vozilo skušala ustaviti, a je voznik z agresivno vožnjo nadaljeval, pri čemer je zapeljal v rdečo luč, nevarno prehiteval, vozil prehitro in tako ogrožal ostale udeležence v prometu. Na koncu naselja Vodice je voznik izgubil nadzor nad vozilom in trčil v betonsko ograjo.Sopotnik je zbežal iz vozila, voznik pa je nadaljeval z vožnjo čez zelenice stanovanjskih hiš. Eden od policistov je zapeljal za njim in ga prijel v Mostah pri Komendi. Pri vozniku je bila odkrita pištola z več naboji kalibra 9 milimetrov.Tudi pri sopotniku je bilo najdeno hladno orožje in sicer kovinski bokser. Med bežanjem je sopotnik odvrgel vrečko, v kateri jebil kilogram kokaina.Kriminalisti Policijske uprave Ljubljana so zoper oba osumljena odredili pridržanje, zasegli osebno vozilo in opravili hišni preiskavi. 21-letni voznik osebnega vozila in 20-letni sopotnik sta osumljena kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami. Osumljena sta bila danes privedena k preiskovalnemu sodniku, ki je za oba odredil pripor.