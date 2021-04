Dolenjska avtocesta zopet prevozna

Dolenjska avtocesta, ki je bila med priključkoma Čatež in Drnovo zaprta v smeri proti Ljubljani je zopet prevozna. Zaradi odstranjevanja gorečega tovornega vozila je med priključkoma Čatež in Drnovo proti Ljubljani zaprt en vozni pas. Nastal je krajši zastoj.



Za osebna vozila je mogoč obvoz po regionalni cesti Čatež–Drnovo, so zapisali na prometno-informacijskem centru za državne ceste.







