Domnevni napad na otroka na avtobusu LPP se je izkazal za lažno prijavo

Ljubljanski policisti so v začetku meseca prejeli prijavo, da je na mestnem avtobusu 24-letni tuji državljan z neznanim predmetom lažje poškodoval otroka. Z dodatnim zbiranjem obvestil in pregledom zaseženega videomateriala so policisti ugotovili, da se dogodek, kot je bil prijavljen, v resnici sploh ni zgodil.

O ugotovitvah so obvestili pristojno državno tožilstvo. Več pojasnil zaradi zaščite mladoletne osebe ne morejo posredovati, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.