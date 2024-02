Dvakrat oproščeni, v tretje zapor

V nadaljevanju preberite:

Kar dvanajst let in pol je minilo od odmevnih hišnih preiskav na sedežu Sklada za financiranje razgradnje NEK v Krškem in tudi na domu takratne v. d. direktorice Ksenje Žnideršič Planinc. Preiskavo, šlo je za sum oškodovanja sklada, so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada opravili v treh zasebnih in devetih poslovnih prostorih.

Ksenji Žnideršič Planinc so očitali zlorabo položaja in pridobitev premoženjske koristi, pomoč pri tem pa je tožilstvo očitalo Matjažu Albrehtu, izvršnemu direktorju in članu upravnega odbora sklada Alta Invest, in njegovemu svaku Klemnu Hosti, sicer direktorju podjetja Fieldoo.

Zadeva, gre za eno najobsežnejših kazenskih postopkov na novomeškem sodišču v zadnjem desetletju, je pred dnevi po dveh razveljavitvah oprostilnih sodb na pritožbenem sodišču dobila že tretji sodni epilog na prvi stopnji.